Штаб ООС: Боевики продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают игнорировать договоренности о соблюдении режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Так, за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала три нарушения режима прекращения, два из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Огонь велся по позициям военных у Шумов и Золотого-4.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата НВФ, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.



В свою очередь группировка «ДНР» утверждает, что вчера был ранен мирный житель на окраине Донецка в результате обстрела.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

Трехсторонняя контактная группа вчера, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Согласие поприветсвовали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.