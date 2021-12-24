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Штаб ООС: Боевики продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня

24 декабря 2021, 08:54

Штаб ООС: Боевики продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают игнорировать договоренности о соблюдении режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Так, за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала три нарушения режима прекращения, два из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Огонь велся по позициям военных у Шумов и Золотого-4.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата НВФ, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.

В свою очередь группировка «ДНР» утверждает, что вчера был ранен мирный житель на окраине Донецка в результате обстрела.

Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

Трехсторонняя контактная группа вчера, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Согласие поприветсвовали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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