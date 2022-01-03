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Глава европейской дипломатии посетит Украину на этой неделе

03 января 2022, 16:08

Глава европейской дипломатии посетит Украину на этой неделе

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Отмечается, что первая зарубежная поездка Борреля в этом году «свидетельствует о решительной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями».

Ожидается, что Боррель в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит Донбасс и линию соприкосновения. Затем он отправится в Киев, где встретится с украинскими властями.

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