Глава европейской дипломатии посетит Украину на этой неделе

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.



Отмечается, что первая зарубежная поездка Борреля в этом году «свидетельствует о решительной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями».



Ожидается, что Боррель в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит Донбасс и линию соприкосновения. Затем он отправится в Киев, где встретится с украинскими властями.