Красный Крест за год направил в ОРДО около 4200 тонн гуманитарной помощи

За прошлый год Международный комитет Красного Креста за прошлый год направил в отдельные районы Донецкой области около 4200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил донецкий офис МККК.



Уточняется, что с начала 2021 года в Донецк прибыло 73 гуманитарных конвоя МККК, в составе которых 283 грузовика доставили около 4200 тонн гуманитарной помощи.



Красный Крест отправил в ОРДО продуктовые и гигиенические наборы, стройматериалы, лекарства и медицинское оборудование. Также оказывалась помощь населению, занятому тепличным хозяйством и птицеводством в затронутых конфликтом районах.



«Выдано более 18 000 цыплят и более 100 000 кг корма для птиц. В рамках подготовки к зиме порядка 12 000 тонн угля получили около 5000 домохозяйств», — сообщили в представительстве МККК.

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