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В Украине за сутки ковид обнаружили у 3195 человек

08 января 2022, 09:04

В Украине за сутки ковид обнаружили у 3195 человек

В Украине за сутки зафиксировано 3 195 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 1 942 человека, 76 ранее заболевших умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди новых случаев инфицирования — 151 ребенок и 37 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 752 человек, выздоровели 1 942 человека.

За все время пандемии в Украине ковидом заболели 3 699 663 человека, из которых выздоровели 3 508 451 человек, летальных исходов — 97 164.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу — 14 800 316 человек, получили две дозы — 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу — 5 787 человек, бустерную дозу — 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.

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