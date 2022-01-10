Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости организации вакцинации от коронавируса на КПВВ «Станица Луганская». Об этом он сказал во время селекторного совещания, передает пресс-служба главы государства.



Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на адмигранице с Крымом работают пункты тестирования и вакцинации, а на КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области — только тестирования.



«Президент отметил необходимость организации возможности вакцинации на КПВВ "Станица Луганская"», — говорится в сообщении.



Таким образом, если на КПВВ «Станица Луганская» начнет работу пункт вакцинации, то прививки от COVID-19 смогут сделать жители неподконтрольной части Луганщины непосредственно у линии соприкосновения.

В Луганской области ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская». В Донецкой области КПВВ «Новотроицкое» работает лишь по понедельникам и пятницам — в остальные дни пропуск блокирует группировка «ДНР».



При въезде на подконтрольную украинской власти территорию пересекающим КПВВ больше не нужно устанавливать приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции. Вместо этого нужно пройти бесплатное тестирование на коронавирус.



