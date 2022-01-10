Вымогали деньги с предпринимателя: На Донетчине сообщили о подозрении трем полицейским

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении одному из заместителей начальника Краматорского райуправления полиции и двум его подчиненным за принятие предложения о взятке. Об этом сообщает пресс-служба Теруправления ГБР в Краматорске.



В ходе досудебного расследования установлено, что полицейские предложили мужчине давать им неправомерное вознаграждение за непрепятствование предпринимательской деятельности. Коммерсант занимался продажей алкоголя и сигарет.



«Полицейские также узнали о намерении бизнесмена открыть кафе в городе. Они гарантировали, что при ежемесячной фиксированной "оплате" не будут вмешиваться в его предпринимательскую деятельность и не закроют заведение», — говорится в сообщении.



Троим фигурантам сообщено о подозрении согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины, они отстранены от должностей, им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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