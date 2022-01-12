В Макеевке маршрутка протаранила столб

Вечером 11 января в Горняцком районе Макеевки произошло ДТП: маршрутка врезалась в фонарный столб. В так называемой «администрации» Макеевки сообщили, что пострадавших нет.

ДТП в Макеевке 11 января

Других подробностей ДТП на данный момент нет.