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ГБР: Порошенко купил авиабилет в Стамбул уже после «побега» от повестки

14 января 2022, 15:00

ГБР: Порошенко купил авиабилет в Стамбул уже после «побега» от повестки

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассчитывают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, которому выдвинуто подозрение по делу о незаконных поставках угля из оккупированного Донбасса, 17 января вернется в Украину и прибудет в суд для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян на брифинге в пятницу.

«Напоминаем, что согласно закону, получение уведомления о подозрении означает также необходимость избрания меры пресечения. Надеемся, что такое заседание состоится в понедельник, подозреваемый прибудет в суд, как сам анонсировал, и все процессуальные нормы будет соблюдены так, как это предусмотрено законодательством», — сказала Сапьян.

По ее словам, подробной информации о судебном заседании, в частности, времени начала слушания, у нее нет. Также советница по коммуникациям не уточнила, о какой мере пресечения обвинение будет просить суд.

«Когда будет заседание, тогда и узнаем, с чем именно обратилась сторона обвинения», – сказала Сапьян.

Она продемонстрировала ответ авиакомпании на запрос следователя, из которого следует, что Порошенко купил авиабилет в Стамбул в 19:04 17 декабря — спустя несколько часов после того, как под Верховной Радой следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Тогда Порошенко проигнорировал правоохранителей, сел в «Мерседес» и с криками водителю «Поехали, ...твою мать!» уехал.

«Таким образом, заявления адвокатов о том, что это была заранее спланированная поездка, не отвечают действительности», — отметила советница по коммуникациям.

20 декабря, по словам спикера ГБР, Порошенко был уведомлен о подозрении. После этого, как подчеркнула Сапьян, со стороны защиты стали звучать заявления, «цель которых была — дать данному производству политическую окраску».

«Поскольку народный депутат уклонился от исполнения возложенных на него процессуальных обязательств, следователь при согласовании с и.о. генпрокурора обратился в Печерский районный суд Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В связи с тем, что нардеп уклонился от явки в суд, ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей», — пояснила Сапьян.

Она добавила, что уклонение Порошенко от процессуальных действий и от явки в суд «может расцениваться как один из рисков, который даст основания следственному судье о вынесении решения о применении более суровой меры пресечения».

По словам Сапьян, сторона защиты «пытается перевести процесс в политическую плоскость и манипулировать общественным мнением».

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Суд наложил арест на имущество Порошенко

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января после командировки в страны Евросоюза. 

6 января Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.

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