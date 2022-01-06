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Порошенко собирается к Генпрокурору 17 января

06 января 2022, 09:51

Порошенко собирается к Генпрокурору 17 января

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который в данный момент находится в командировке в Европе, и подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму, вернется в Украину 17 января.

«На следующей неделе – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране… 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием», – цитирует Порошенко пресс-служба «Евросолидарности».

Нардеп уточнил, что вернется не для того, чтобы «защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».

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20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».

Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.

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