В Донецкой области выявили 288 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки подтвердили 288 новых случаев коронавируса, умерли еще четыре человека. Днем ранее в регионе зарегистрировали на 26 заболевших ковидом больше.
Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.
Из ранее заболевших выздоровели 584 человека за сутки.
Всего с начала пандемии на подконтрольной правительству части Донетчины ковидом заболели 170 540 человек. Из них 163 219 человек выздоровели, 5 214 — умерли.
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