В Донецкой области выявили 288 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки подтвердили 288 новых случаев коронавируса, умерли еще четыре человека. Днем ранее в регионе зарегистрировали на 26 заболевших ковидом больше.



Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.



Из ранее заболевших выздоровели 584 человека за сутки.



Всего с начала пандемии на подконтрольной правительству части Донетчины ковидом заболели 170 540 человек. Из них 163 219 человек выздоровели, 5 214 — умерли.