Жительнице Луганщины грозит до 10 лет тюрьмы за «референдум» 2014 года

В суд направлен обвинительный акт в отношении «председателя участковой избирательной комиссии» группировки «ЛНР» по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



Как выяснилось, в мае 2014 года женщина с другими членами «избиркома» организовала и провела в одном из населенных пунктов Счастьинского района незаконный референдум о поддержке «Акта о государственной независимости ЛНР». Она устроила в помещении сельского клуба «избирательный участок», проводила инструктажи, раздавала бюллетени и следила за порядком голосования.



В итоге результаты «голосования» были использованы «центральной избирательной комиссией ЛНР» оккупационной администрации РФ для провозглашения независимости псевдореспублики.



За содеянное женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее, отмечается в сообщении.