Для деэскалации на Донбассе делается все возможное — Зеленский

Президент Владимир Зеленский по итогу заседания Совета национальной безопасности и обороны вечером 24 января заявил, что для деэскалации на Донбассе делается все возможное.



«Первым вопросом заседания (СНБО), естественно, была ситуация на востоке нашего государства. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем про все, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что необходимо с дипломатами и военными», — заявил Зеленский.

Вторым вопросом заседания было обсуждение вопросов энергетики. «Мы можем констатировать, что спокойно пройдет весь этот отопительный сезон. Предусловий для того, чтобы утверждать это, достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно. На электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн», — проинформировал президент.