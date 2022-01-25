Ситуация на Донбассе: обстрел в сторону Причепиловки, потерь нет

За минувшие сутки, 24 января, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Боевики вели обстрелы в направлении Причепиловки, применяя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Новомихайловки-Александровки.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 25 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.