Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ситуация на Донбассе: обстрел в сторону Причепиловки, потерь нет

25 января 2022, 08:09

Ситуация на Донбассе: обстрел в сторону Причепиловки, потерь нет

За минувшие сутки, 24 января, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Боевики вели обстрелы в направлении Причепиловки, применяя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Новомихайловки-Александровки.

Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 25 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте
Организации
Всу ДНР ЛНР Штаб ООС

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:22
«ЛНР» заявила о 7 умерших от COVID-19 за три дня
22:44
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 января
21:23
Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение к Путину о признании ОРДЛО в феврале
16:41
«ЛНР» смогла трудоустроить только половину обратившихся работников закрытых шахт
21:18
Главные новости Донбасса за неделю
10:52
ОБСЕ заметила 22 «Града», которые разместила «ЛНР» в нарушение соглашений
22:34
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
11:56
«ДНР» заявила о 325 новых случаях ковида за сутки
09:13
«ЛНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и восьми умерших за сутки
23:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 января
17:12
На шахтах «ДНР» нашли более 6 тысяч нарушений
13:36
Занимались нелегальными переводами и платили налоги «ЛНР». СБУ разоблачила финцентр в Луганске
11:26
Пытали и ограничили доступ к лекарствам. Денисова рассказала о пленнике «ЛНР»
10:17
«ДНР» заявила о смерти еще 21 пациента с COVID-19
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 января
все новости
08:46
За бустерную дозу украинцам перечислят еще 500 гривен
08:22
«ЛНР» заявила о 7 умерших от COVID-19 за три дня
08:15
В Украине выявили 19 тысяч случаев коронавируса за сутки
08:09
Ситуация на Донбассе: обстрел в сторону Причепиловки, потерь нет
23:24
Отзыв законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму не связан со встречей в Нормандском формате — Ермак
22:44
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 января
21:23
Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение к Путину о признании ОРДЛО в феврале
20:33
Для деэскалации на Донбассе делается все возможное — Зеленский
19:49
Данилов о желании Кличко организовать тероборону городов: Причин для паники нет
19:20
Суд оставил под домашним арестом подозреваемых в убийстве Шеремета
18:59
Законопроект о переходном периоде для Донбасса будет отозван из Рады — Верещук
18:03
Глава ПАСЕ призвал все стороны к деэскалации на Донбассе
17:18
У Януковича опровергли смерть его жены
17:15
На Донбассе было тихо с полуночи
17:02
Зеленский и президент Евросовета согласовали усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины
все новости
ВИДЕО
«Слив» данных украинцев в интернет правда? Мураев, Джеймс Бонд и МИ-6 — что общего? Дайджест НД ►
23 января, 22:20
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция