Ситуация на Донбассе: обстрел в сторону Причепиловки, потерь нет

За минувшие сутки, 24 января, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Боевики вели обстрелы в направлении Причепиловки, применяя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Новомихайловки-Александровки.
Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.
В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 25 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.
Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.