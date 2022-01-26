Наибольшим доверием у украинцев продолжают пользоваться армия, волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте и церковь. Причем доверие к ВСУ выросло за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 3-11 декабря 2021 года.



Как вяыснили социологи, армии доверяют 72% украинцев, баланс доверия-недоверия составляет +60%. Если сравнивать с декабрем предыдущего года, то доля тех, кто доверяет армии увеличилась на 6 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия — на 8 процентных пунктов.



Причем они отметили заметные региональные отличия. Чем дальше на восток, тем снижается доля доверяющих ВСУ, но при этом во всех регионах большая часть опрошенных доверяют именно армии. Так, на западе этот показатель достигает 81%, а на востоке — 52%. Баланс доверия тоже положителен — в западных регионах +75%, а в восточных +28%.



Если сравнивать с декабрем 2020-го, то абсолютно во всех регионах отмечается тенденция роста доверия к армии.



Большинство опрошенных заявили о доверии волонтерам (68%, баланс +57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс +51%). О доверии церкви сказал 51% респондентов, баланс составил +27%.



Что касается доверия к обычным людям, то здесь отмечается снижение на 4 процентных пункта и количества доверяющих, и баланса.

В КМИС уточнили, что положительный баланс имеют общественные организации. Так, им доверяют 39% опрошенных, баланс составляет +18%.



У остальных восьми институций в списке зафиксирован отрицательный баланс доверия-недоверия. К примеру, в большинстве украинцы не доверяют центральной власти (президент, парламент, кабмин), правоохранителям в лице нацполиции, СБУ, патрульной полиции, а также украинским и российским СМИ.



В опросе, который был проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонов, участвовали 2 000 респондентов из всех регионов Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.