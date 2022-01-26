Рада приняла закон о помощи пленным и членам их семей

Верховная Рада приняла президентский закон, который устанавливает социальную и правовую поддержку пленных и членов их семей.



За соответствующий законопроект № 6104 «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» в целом проголосовали 278 народных депутатов на заседании в среду.



Документом предлагается определить «порядок принятия решений по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины». В частности, предусматривается принятие таких решений специальной комиссией, которую необходимо будет создать при министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.



Также предлагается определить основания для установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того законопроект предусматривает создание «Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины».



Предусматривается выплачивать ежегодную и единовременную государственную денежную помощь пленным, а также членам их семей.



На законодательном уровне будет закреплена медицинская и реабилитационная, в том числе психологическая, помощь пленным после их освобождения.



Также парламент закрепит гарантии возмещения расходов на правовую помощь, предоставляемую таким лицам для защиты их прав и законных интересов.



Кром того пленные после освобождения будут иметь первоочередное право на жилье для временного проживания.



Закон гарантирует реализацию и гарантирование трудовых прав, прав на пенсионное обеспечение, общеобязательное государственное социальное страхование, прав на образование, для пленников после их освобождения.



Предлагается предусмотреть упрощенный порядок выдачи документов, удостоверяющих личность. Кроме того, для пленных хотят предусмотреть отсрочку платежей по обязательствам.