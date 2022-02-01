Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине будут судить бывшего сотрудника СБУ за пытки в «Изоляции»

01 февраля 2022, 17:48

На Донетчине будут судить бывшего сотрудника СБУ за пытки в «Изоляции»

На Донетчине завершено специальное досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника СБУ, который работает в структурах «ДНР» и занимался пытками в подпольной донецкой тюрьме «Изоляция». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с 2015 года 44-летний уроженец Докучаевска, бывший сотрудник Службы безопасности, занимает должность «следователя» так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

«Под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей по фактам якобы содействия правоохранительным органам Украины. Также обвиняемый принимает участие в так называемых "следственных действиях" в отношении лиц, незаконно содержащихся в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция"», — говорится в сообщении.

В частности, по данным прокуратуры, в течение апреля-октября 2016 года мужчина пытал 40-летнего жителя Донецка. Он жестоко обращался с потерпевшим, наносил многочисленные удары током, надевал на голову полиэтиленовый пакет, тем самым перекрывая воздух. Кроме того, он вместе с другими боевиками ограничивал пленного в пище и содержал в бесчеловечных условиях.

Мужчину обвиняют в участии в преступной и террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 статьи 28, ч. 1 статьи 438 УК Украины. Максимальное наказание по указанным статьям — до 15 лет за решеткой.

Читайте также:

Дело «Изоляции»: Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках Бражникова 

Еще по теме

Прочее
Суд Пытки Изоляция
Люди
боевик

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:04
«ДНР» переводит школы на дистанционное обучение, первоклассники уйдут на каникулы
16:21
«ЛНР» возобновила комендантский час
16:05
«ЛНР» переводит сорок школ на карантин
14:42
Пленный «ДНР» Григорий Синченко объявил голодовку
14:34
«ДНР»: В Донецке нашли бомбу в здании районной «администрации»
12:56
В Донецке эвакуировали людей из «администрации» Киевского района после сообщения о минировании
12:49
В «Единой России» назвали число жителей ОРДЛО, которые подали заявки на вступление
09:42
«ДНР» выявила более тысячи заболевших за сутки. Умерли 13 человек
08:11
«ЛНР» сообщила о 209 заболевших COVID-19 за сутки
21:45
Пушилин указал привить от коронавируса 90% «бюджетников» в ОРДО
21:32
Из Донецка в армию РФ, Москва наращивает войска. Главное
20:52
«ДНР» ввела новые коронавирусные ограничения
20:30
Омбудсмен Украины рассказала об условиях содержания украинских пленных в Макеевке
19:41
«ДНР» продлила отмену комендантского часа на выходных
10:13
В ОРДЛО готовят списки призывников для отправки в российскую армию — правозащитник
все новости
18:54
Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали «принципиальные российские озабоченности» по безопасности
18:47
Действия российского флота в Азовском море вызывают обеспокоенность — евродепутат
18:23
Ряду городов Донетчины сократят подачу воды из-за аварий на водоводе
18:04
«Гарантии безопасности»: Блинкен обсудил с Лавровым ответ США на предложения России
17:48
На Донетчине будут судить бывшего сотрудника СБУ за пытки в «Изоляции»
17:46
Предприятия Метинвеста в Кривом Роге обыскивают, работа частично парализована
17:15
Штаб ООС: На Донбассе с начала суток не стреляли
17:09
Верховная Рада создала комиссию по расследованию оккупации Крыма
17:04
«ДНР» переводит школы на дистанционное обучение, первоклассники уйдут на каникулы
16:53
В Офисе президента прокомментировали заявление Данилова о Минских соглашениях
16:21
«ЛНР» возобновила комендантский час
16:15
СБУ задержала на Донетчине участницу группировки «Пятнашка»
16:05
«ЛНР» переводит сорок школ на карантин
15:59
Долг 50 миллионов: На Донетчине снова бастуют шахтеры
15:57
Еврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 миллиарда евро
все новости
ВИДЕО
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
29 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция