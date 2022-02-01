На Донетчине будут судить бывшего сотрудника СБУ за пытки в «Изоляции»

На Донетчине завершено специальное досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника СБУ, который работает в структурах «ДНР» и занимался пытками в подпольной донецкой тюрьме «Изоляция». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Следствием установлено, что с 2015 года 44-летний уроженец Докучаевска, бывший сотрудник Службы безопасности, занимает должность «следователя» так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».



«Под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей по фактам якобы содействия правоохранительным органам Украины. Также обвиняемый принимает участие в так называемых "следственных действиях" в отношении лиц, незаконно содержащихся в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция"», — говорится в сообщении.



В частности, по данным прокуратуры, в течение апреля-октября 2016 года мужчина пытал 40-летнего жителя Донецка. Он жестоко обращался с потерпевшим, наносил многочисленные удары током, надевал на голову полиэтиленовый пакет, тем самым перекрывая воздух. Кроме того, он вместе с другими боевиками ограничивал пленного в пище и содержал в бесчеловечных условиях.



Мужчину обвиняют в участии в преступной и террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 статьи 28, ч. 1 статьи 438 УК Украины. Максимальное наказание по указанным статьям — до 15 лет за решеткой.