Дело «Изоляции»: Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках Бражникова

Оболонский районный суд Киева разрешил задержать и объявить в международный розыск обвиняемого в деле о пытках в донецкой тюрьме «Изоляция» Евгения Бражникова, который находится во Франции.



Об этом сообщает издание «Ґрати».



Таким образом, суд удовлетворил ходатайства прокуратуры об аресте Бражникова с целью привода в суд.



Защита Бражникова просила разрешить ему участвовать в процессе по видеоконференции из французского суда, но ей отказали.

Евгений Бражников — один из обвиняемых в деле о пытках в «Изоляции». По версии следствия, с апреля 2017 года по декабрь 2019 года он «исполнял распоряжения» руководства подпольной тюрьмы, расположенной в здании бывшего завода изоляционных материалов в Донецке под контролем группировки «ДНР». Бражников вернулся в Украину в результате обмена заключенными 29 декабря 2019 года. Через несколько месяцев, допросив бывших пленных «Изоляции», СБУ сообщила ему о подозрении.



В ноябре прошлого года Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Свое прошение он объяснил уголовным преследованием против него на родине. Бражников отрицает все обвинения и заявляет, что был таким же пленным «Изоляции», как и девятеро потерпевших, давших показания против него. В деле в отношении руководства тюрьмы «Изоляция», которое рассматривает суд Покровска, Бражников — потерпевший.