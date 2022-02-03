Беспилотник ОБСЕ обстреляли во время мониторинга на Донетчине

Беспилотник СММ ОБСЕ был обстрелян во время мониторинга ситуации вблизи Гранитного в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете СММ.



О полете БПЛА миссия заранее уведомляла. Несмотря на это, управляя беспилотником наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия. По их оценке, огонь вели в направлении летательного аппарата. Команда СММ приземлила БПЛА и покинула этот район.



Кроме этого, беспилотники СММ глушили вблизи населенных пунктов Луганское и Клиновое в Донецкой области. Возле Луганского вследствие помех сигналу GPS наблюдатели не смогли запустить БПЛА.