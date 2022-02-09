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Две категории украинцев смогут потратить тысячу гривен «єПідтримки» на оплату коммуналки

09 февраля 2022, 13:40

Две категории украинцев смогут потратить тысячу гривен «єПідтримки» на оплату коммуналки

Правительство разрешило тратить средства по программе «єПідтримка» гражданам старше 60 лет и лицам с инвалидностью на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того,  лица с инвалидностью, которые сделали прививки от коронавируса, смогут покупать лекарства.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Документ, предполагающий внесение изменений в постановление кабмина от 9 декабря 2021 года, устанавливает:

  • использование помощи гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля);
  • приобретение лекарственных средств лицами с инвалидностью I и II группы (с 14 февраля).

С 19 декабря полностью привитые от коронавируса граждане Украины с 19 декабря могут получить 1 000 гривен.

Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».

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