Энергетическая независимость: В Украине проведут термомодернизацию многоэтажек

В этом году в Украине стартует программа «Энергетическая независимость», которая предусматривает «зеленую» трансформацию экономики и повышение уровня энергосбережения, в частности путем термомодернизации жилых домов.



Данную программу презентовали на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского в Харькове, сообщает пресс-служба главы государства.



«В этом году будут осуществлены мероприятия по запуску этой программы в около 5 тысяч многоэтажных жилых домов по Украине», — отметил президент.



По его словам, в результате реализации этой программы более 1,5 млн украинцев уже в следующем отопительном сезоне смогут платить за тепло меньше.



«Речь о 700 тысячах семей, проживающих в таких многоквартирных домах. Я думаю, эффект будет масштабным — экономия в почти 8 миллиардов гривен за отопительный сезон 2022-2023 годов. Это освободившиеся средства для социальных программ, повышение зарплат, проектов развития, повышение гарантий для наименее защищенных категорий населения», — сказал Владимир Зеленский.



Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что на первом этапе реализации этой программы запланирован ремонт домов, построенных до 1990 года, впоследствии дойдет очередь и до более новых. Всего планируют модернизировать 50 тысяч зданий.



Она отметила, что термомодернизация создаст около 170 тысяч новых рабочих мест, а благодаря этой программе в следующий отопительный период Украина сможет сократить импорт газа на 2,5%.



Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что озвученные расчеты сделаны на основании пилотного проекта, который был реализован в прошлом году в городе Днепре.



Проект предусматривал теплоизоляцию наружных стен, неотапливаемых чердаков, подвалов, замену наружных дверей, установку или модернизацию индивидуального теплового пункта, узла коммерческого учета тепловой энергии, также улучшился внешний вид домов.



По словам Тимошенко, после проведения работ теплоизоляция домов значительно улучшилась, а суммы в платежках за отопление для жильцов этих домов снизились на 30-50%.

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