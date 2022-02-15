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Стрельба в Гранитном: Греция заявила о гибели двух этнических греков от рук украинских военных

15 февраля 2022, 08:45

Стрельба в Гранитном: Греция заявила о гибели двух этнических греков от рук украинских военных

Министерство иностранных дел Греции заявило о необходимости защиты греческой общины в Украине. Причиной стала трагедия в селе Гранитном Донецкой области: там в результате стрельбы погибли два этнических грека и были ранены еще двое. В МИД отметили, что двойное убийство совершили украинские военные.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном 14 февраля.

«Выражаем глубочайшее сожаление в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и серьезных ранений еще двоих в селе Гранитное, расположенном вблизи линии столкновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в заявлении.

Далее утверждается, что имеющиеся доказательства говорят о том, что «исполнителями двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, которые по незначительной причине связались с вышеуказанными экспатриантами».

Глава МИД Греции Никос Дендиас намерен провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, «чтобы вновь подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине».

Стрельба в кафе в Гранитном произошла в ночь на 13 февраля, около 00:45. По предварительным данным Нацполиции, между несколькими людьми в кафе возник конфликт, после чего они начали стрелять.

В Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщили, что стрельбу с погибшими и ранеными в кафе в селе Гранитном устроили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В результате стрельбы военнослужащий Нацгвардии и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести, отметили в прокуратуре.

МИД Греции объявило в понедельник, что сокращает штат посольства в Киеве до минимума, но усиливает персонал генконсульства в Мариуполе. Кроме того, ведомство обратилось с призывом к своим гражданам, чтобы те немедленно покинули Украину на фоне угрозы российского вторжения.

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