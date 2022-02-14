Стрельба в Гранитном: задержаны двое военнослужащих ВСУ

Вчерашнюю стрельбу с погибшими и ранеными в кафе в селе Гранитном Донецкой области устроили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.



«Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, устроили стрельбу из закрепленного за ними оружия. В результате этого военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.



Военнослужащие задержаны по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства двух человек, уточнили в спецпрокуратуре.

Стрельба в кафе в Гранитном произошла в ночь на 13 февраля, около 00:45. По предварительным данным Нацполиции, между несколькими людьми в кафе возник конфликт, после чего они начали стрелять.