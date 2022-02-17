Зеленский встретится с вице-президентом США

Белый дом официально подтвердил запланированную встречу вице-президента США Камалы Харрис и президента Украины Владимира Зеленского в кулуарах Мюнхенской конференции. Об этом заявил во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации Белого дома, передает «Укринформ».



«Камала Харрис встретится с президентом Украины Зеленским», — заявил он.



Встреча должна состояться в субботу, после того, как вице-президент США выступит перед участниками конференции.



Запланированные переговоры Харрис и Зеленского — «реальная возможность подчеркнуть приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Украины», отметили в Белом доме.



К тому же это даст возможность координации дальнейших дипломатических усилий для оказания военной и экономической помощи Украине.



В графике Камалы Харрис в Мюнхене также предусмотрены встречи с генсеком НАТО, лидерами Литвы, Латвии, Эстонии, канцлером ФРГ.



Мюнхенская конференция по безопасности состоится 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof. Ожидается, что в ее работе будут участвовать около 35 глав государств и правительств, а также почти 100 министров.