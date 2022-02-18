На Луганщине за сутки 748 заболевших коронавирусом, 6 человек умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 748 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще шестеро больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 683 человека, умерли от осложнений заболевания 6 человек — 85-летний мужчина из Северодонецка, 59-летний мужчина из Кременского района, 38-летний мужчина из Новопсковского района, 75-летний мужчина из Попаснянского района, 44-летний мужчина из Сватовского района, 71-летняя женщина из Троицкого.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 76 990 жителей области. Из них выздоровели — 62 876 человек, умерли — 2 351 пациент.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 307 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 63,1 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за четверг, 17 февраля, в Украине выявили 34 938 случаев заражения коронавирусом, что на 1 608 случаев больше, чем днем ранее.