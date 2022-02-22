Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Дальнейшие действия РФ зависят от реакции мира – МИД

22 февраля 2022, 08:39

Дальнейшие действия РФ зависят от реакции мира – МИД

Украина осуждает решение Российской Федерации о признании «независимости» созданных нею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины — «Л-ДНР». От реакции мира зависят дальнейшие действия Москвы. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что Россия своими действиями грубо попрала основы международного права, устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Решение РФ о признании не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход РФ из Минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Николенко подчеркнул, что украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Киев.

«Мы учитываем все риски и не поддаемся на провокации, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская дипломатия в настоящее время применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечению оборонной помощи и применению жестких санкций против РФ», — отметил Николенко.

«Последующие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Перед этим состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Олег Николенко
Прочее
Признание ДНР ЛНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:36
Пушилин подписал «указ» о добровольной мобилизацией мужчин в возрасте старше 55 лет
08:27
«ЛНР» сообщила о 752 заболевших COVID-19 за сутки
00:34
Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз
23:26
Путин поручил направить в Донецк и Луганск российскую армию для «поддержания мира»
21:38
Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР»
19:44
Взрыв в Луганске: «ЛНР» заявила о покушении на руководителя в «представительстве СЦКК»
17:51
«ДНР» заявила о повреждении двух домов и школы в Горловке
17:28
Путин сегодня примет решение о признании «ДНР» и «ЛНР»
15:36
Пушилин и Пасечник просят Путина признать «ДНР» и «ЛНР»
14:22
«ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию из-за проблем с водоснабжением Докучаевска и Еленовки
12:05
Причина вчерашнего взрыва в Донецке: «ДНР» уничтожила дом со взрывчаткой
11:38
Пушилин и Пасечник улетели в Москву, утверждает правозащитник
11:07
В Донецке погиб мирный житель в результате боевых действий
09:48
«ЛНР» заявила о ранении трех человек в результате обстрелов
08:09
Глава «ЛНР» Пасечник разрешил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет
все новости
10:06
Австралия экстренно закрыла посольство во Львове
10:00
В Госдуме опровергли признание «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей
09:41
«Вопиющее нарушение международного права». МИД Германии о признании «Л-ДНР»
09:36
Пушилин подписал «указ» о добровольной мобилизацией мужчин в возрасте старше 55 лет
09:19
Замгенсека ООН призвала к прекращению боевых действий на Донбассе
09:17
Постпред США в ООН заявила, что Путин «разорвал в клочья» Минские соглашения
08:42
Сутки на Донбассе: 84 обстрела, двое военных ВСУ погибли, 12 ранены
08:39
Дальнейшие действия РФ зависят от реакции мира – МИД
08:27
«ЛНР» сообщила о 752 заболевших COVID-19 за сутки
08:22
За сутки в Украине выявили 24 440 случаев коронавируса
02:41
Байден ввел санкции против «ДНР» и «ЛНР» и запретил туда инвестировать
02:08
Зеленский инициировал экстренный созыв саммита «нормандской четверки»
01:26
Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за признания Россией «Л-ДНР»
00:34
Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз
23:26
Путин поручил направить в Донецк и Луганск российскую армию для «поддержания мира»
все новости
ВИДЕО
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция