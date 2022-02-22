Дальнейшие действия РФ зависят от реакции мира – МИД

Украина осуждает решение Российской Федерации о признании «независимости» созданных нею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины — «Л-ДНР». От реакции мира зависят дальнейшие действия Москвы. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.



Он отметил, что Россия своими действиями грубо попрала основы международного права, устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.



«Решение РФ о признании не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход РФ из Минских договоренностей», — говорится в сообщении.



Николенко подчеркнул, что украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Киев.



«Мы учитываем все риски и не поддаемся на провокации, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.



По поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская дипломатия в настоящее время применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечению оборонной помощи и применению жестких санкций против РФ», — отметил Николенко.



«Последующие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».



Перед этим состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.