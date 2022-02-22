«Мы готовы противодействовать»: Байден назвал признание «Л-ДНР» Россией предпосылкой вторжения в Украину

Признание Россией независимости отдельных районов Донецкой и Луганской областей может быть предпосылкой для дальнейшей военной эскалации ситуации в Украине. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.



Американский лидер констатировал продолжающееся наращивание российских сил вокруг границ Украины, хотя «в этом нет необходимости, если не планируется наступление». По его мнению, признание Госдумой РФ группировок «является предпосылкой для дальнейших военных действий».



«Нет никакого оправдания таким действиям. Если Россия будет продолжать, то только она будет нести ответственность. Я предприму все необходимые меры, чтобы санкции были направлены на Россию и как можно меньше навредили нам», — отметил он.



Комментируя обращение Владимира Путина к нации после решения о признании «ДНР» и «ЛНР», во время которого он «напрямую напал на право Украины существовать», Байден сказал, что «весь мир услышал спектр извращенного понимания Путиным последних ста лет истории». США и союзники готовы противодействовать Москве в ее агрессии против Украины.



«США и наши союзники готовы работать вместе и мы готовы вместе противостоять Путину. Мы едины в нашей поддержке Украины, в нашем противодействии российской агрессии и мы едины в нашей приверженности защищать НАТО. Мы очень четко понимаем угрозу, которую Россию представляет для мира и международной стабильности», — заявил он.



В то же время, Байден считает, что худшего сценария еще можно избежать, если РФ готова к переговорам.



«Мы открыты к дипломатии, если Россия на это настроена. Мы будем судить Россию по ее действиям, а не по ее словам. Я надеюсь, что дипломатический путь еще не закрыт», — добавил президент США.

22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.