Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада в первом чтении приняла законопроект о владении огнестрельного оружия гражданскими людьми

23 февраля 2022, 14:10

Рада в первом чтении приняла законопроект о владении огнестрельного оружия гражданскими людьми

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5708, которым разрешается использование огнестрельного оружия гражданскими лицами. Такую возможность граждане смогут получить, если парламентарии проголосуют за законопроект во втором чтении, после чего он будет направлен на подпись спикеру парламента и президенту.

За принятие документа за основу проголосовали 274 парламентария, 4 выступили против.

В пояснительной записке авторы документа указывают, что огнестрельное оружие является самым эффективным средством для самозащиты и легализовано в большинстве развитых государствах. По их словам, это способствовало уменьшению количества корыстно-насильственных преступлений против собственности.

Инициаторы законопроекта предлагают определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, определить условия и порядок, в соответствии с которыми украинцы и юридические лица могут получить документы о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие. Также предлагается определить порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие.

Законом также будет предусмотрено использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты, определить понятие зон, свободных от оружия, предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия и усилить ответственность за его незаконное использование.

Еще по теме

Прочее
Верховная Рада Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:38
Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ
14:12
Пушилин отрицает ввод российских войск на Донбасс после указа Путина
09:50
«ДНР» выявила более 1 800 случаев COVID-19 за сутки и 17 смертей
08:22
«ЛНР» сообщила о 281 новом случае COVID-19
01:06
«ЛНР» заявила о гибели двух мирных жителей в результате боевых действий
00:21
В Донецке прогремел взрыв на территории телецентра
23:30
Военная помощь РФ боевикам и первые последствия. Главное
20:20
Путин — об отправке войск в ОРДЛО: Добро не должно быть бессильным
18:33
Путин подписал указы о дружбе и сотрудничестве РФ с «ДНР» и «ЛНР»
18:26
МИД России отложил вопрос об определении границ ОРДЛО
13:20
В «ЛНР» и «ДНР» заявили, что считают своей территорией весь Донбасс
11:44
«ДНР» и «ЛНР» «ратифицировали» договоры о дружбе с РФ
11:23
«ДНР» за сутки выявила почти 1 700 заболевших коронавирусом
10:34
«ДНР» объявила призыв на военную службу жителей 18-27 лет, которые не находятся в запасе
09:36
Пушилин подписал «указ» о добровольной мобилизацией мужчин в возрасте старше 55 лет
все новости
14:38
Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ
14:25
Введение ЧП не отразится на жизни украинцев и работе бизнеса — Шмыгаль
14:16
Из-за обстрела на Донетчине без электричества остались еще 9 тысяч человек, без воды — 4,5 тысячи
14:12
Пушилин отрицает ввод российских войск на Донбасс после указа Путина
14:10
Рада в первом чтении приняла законопроект о владении огнестрельного оружия гражданскими людьми
13:44
Британия предоставит Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий
13:43
Луганская ТЭС пока не может приступить к ремонту в условиях обстрелов
13:15
СБУ усиливает защиту стратегических объектов и призывает украинцев быть бдительными
12:43
В Луганской области за сутки 702 человека заболели коронавирусом, 11 умерли
12:28
ОГА: Вчера боевики применили «Грады» на Луганщине, власти восстанавливают инфраструктуру
12:07
Госпогранслужба ввела дополнительные ограничения в приграничных районах
12:07
СНБО: На всей территории Украины, кроме Донбасса, будет введено чрезвычайное положение
11:54
Рада может сегодня поддержать введение чрезвычайного положения на Донбассе
11:48
Краматорские депутаты запретили салюты и фейерверки на территории города
11:19
Рада поддержала введение санкций против причастных к признанию «Л-ДНР» и «ЛНР» политиков и чиновников РФ
все новости
ВИДЕО
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция