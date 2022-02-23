Рада в первом чтении приняла законопроект о владении огнестрельного оружия гражданскими людьми

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5708, которым разрешается использование огнестрельного оружия гражданскими лицами. Такую возможность граждане смогут получить, если парламентарии проголосуют за законопроект во втором чтении, после чего он будет направлен на подпись спикеру парламента и президенту.



За принятие документа за основу проголосовали 274 парламентария, 4 выступили против.



В пояснительной записке авторы документа указывают, что огнестрельное оружие является самым эффективным средством для самозащиты и легализовано в большинстве развитых государствах. По их словам, это способствовало уменьшению количества корыстно-насильственных преступлений против собственности.



Инициаторы законопроекта предлагают определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, определить условия и порядок, в соответствии с которыми украинцы и юридические лица могут получить документы о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие. Также предлагается определить порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие.



Законом также будет предусмотрено использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты, определить понятие зон, свободных от оружия, предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия и усилить ответственность за его незаконное использование.