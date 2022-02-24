Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выступать против войны. Об этом он сказал в своем видеообращении.



Он отметил, что много россиян шокированы тем, что происходит. Некоторые из них призывают в соцсетях выступать против войны.



«Мы это видим, но руководство РФ это вряд ли увидит, поэтому просьба: если вы нас видите и понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к руководству своей страны. Мы, украинцы, мы находимся на своей земле, вы — россияне, сейчас ваши военные начали войну. Войну в нашей стране. Я бы очень хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади или где-то еще на улицах вашей столицы, в Москве, Петербурге и других городах России, а не только в Инстаграме», — подчеркнул Зеленский.