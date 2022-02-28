Зеленский назвал эти сутки решающими для Украины

Ближайшие сутки борьбы украинцев в войне с Россией будут иметь решающее значение для страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал вчера вечером по телефону британскому премьер-министру Борису Джонсону, сообщает правительственный портал Великобритании.



«Президент Зеленский сказал, что считает, что следующие 24 часа являются решающим периодом для Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь британский премьер-заявил, что сделает все возможное для обеспечения доставки в Украину оборонной помощи от Великобритании и союзников.



В разговоре с украинским президентом Джонсон подчеркнул храбрость украинского народа, назвав сопротивление украинцев армии РФ «героическим».

Ранее Джонсон выступил с речью о полномасштабной войне России против Украины. По его словам, эта «отвратительная и варварская авантюра Путина» должна потерпеть крах.