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Оккупанты собираются глушить мобильную связь и интернет — штаб ООС

28 февраля 2022, 22:05

Оккупанты собираются глушить мобильную связь и интернет — штаб ООС

По оперативным данным украинской разведки, оккупационные войска Российской Федерации вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

«Вражеские силы хотят использовать отсутствие оперативных правдивых данных для массовой дезинформации населения. Ведь информационный вакуум россияне планируют заполнять лживыми сообщениями о якобы захвате городов, уничтожении Вооруженных Сил Украины и капитуляции нашего государства. Таким образом, враждебные российские силы информационного противодействия пытаются сломить дух сопротивления нашего народа и принудить украинцев к прекращению сопротивления», — говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркивают, что по состоянию на пятый день войны оккупанты не смогли выполнить ни одну поставленную перед ними задачу. Несмотря на яростные бомбардировки, злодейства российских диверсионных групп, Украина продолжает сопротивляться.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко также предупредил, что российские оккупационные войска планируют сегодня-завтра распространять ложь о том, что якобы Украина идет на уступки.

«Для этой дезинформации они планируют блокировать интернет, глушить связь в прифронтовых населенных пунктах Донбасса. Таким образом, враг хочет посеять панику и недоверие к украинской власти и ее вооруженным силам. И заставить жителей перестать сопротивляться российским войскам и склонить местные власти к капитуляции», — сообщил Кириленко.

Он призвал жителей области сохранять покойствие и доверять только проверенной официальной информации.

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