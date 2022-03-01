На Луганщине из-за обстрелов повреждены газопроводы и обесточены насосные станции - ОГА

Из-за обстрелов российскими оккупационными войсками инфраструктура Луганской области получила серьезные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Без газоснабжения.

— Счастьинский район — повреждение газопровода: Штормовое; Победа; Крымское, Нижнее; Горское; Городище (Беловодский); Первомайское (Беловодский)



— перекрыта ГРС Счастье, без газоснабжения г. Счастье, Петропавловка, Геевка, Передельское — 5836 абонентов



— Светличное (Попаснянский участок),



— Старобельск, Лобачево,



— отключена ГРС Муратово, без газоснабжения Муратово и Капитаново.



В Счастьинском районе поврежден газопровод в следующих населенных пунктах: Дмитровка, Райгородка, Бахмутовка, Царевка, Михайловка, Бериково, Деменково, Айдар-Николаевка, Маловенделеевка, Метелкино, Воеводовка.



В Северодонецке отключены 212 абонентов из-за вмешательства неизвестных в газопровод.



Электроэнергия.

По состоянию на 6-00 без электроснабжения 206 ТП 18646 абонентов. В 5:33 обесточена подстанция Боровская в результате обстрела.

Теплоснабжение. В Северодонецке 180 домов по СТКЭ остались без отопления.



Водоснабжение. Обесточена Светличанская насосная станция. Без водоснабжения Нижнее, Светличное, Новотошковское — 2180 абонентов. Из-за боевых действий обесточена насосная станция «Карбонит», без воды 4899 абонентов квартала Солнечный города Золотое.