На Луганщине из-за обстрелов повреждены газопроводы и обесточены насосные станции - ОГА

Из-за обстрелов российскими оккупационными войсками инфраструктура Луганской области получила серьезные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Без газоснабжения.
— Счастьинский район — повреждение газопровода: Штормовое; Победа; Крымское, Нижнее; Горское; Городище (Беловодский); Первомайское (Беловодский)
— перекрыта ГРС Счастье, без газоснабжения г. Счастье, Петропавловка, Геевка, Передельское — 5836 абонентов
— Светличное (Попаснянский участок),
— Старобельск, Лобачево,
— отключена ГРС Муратово, без газоснабжения Муратово и Капитаново.
В Счастьинском районе поврежден газопровод в следующих населенных пунктах: Дмитровка, Райгородка, Бахмутовка, Царевка, Михайловка, Бериково, Деменково, Айдар-Николаевка, Маловенделеевка, Метелкино, Воеводовка.
В Северодонецке отключены 212 абонентов из-за вмешательства неизвестных в газопровод.
Электроэнергия.
По состоянию на 6-00 без электроснабжения 206 ТП 18646 абонентов. В 5:33 обесточена подстанция Боровская в результате обстрела.
Теплоснабжение. В Северодонецке 180 домов по СТКЭ остались без отопления.
Водоснабжение. Обесточена Светличанская насосная станция. Без водоснабжения Нижнее, Светличное, Новотошковское — 2180 абонентов. Из-за боевых действий обесточена насосная станция «Карбонит», без воды 4899 абонентов квартала Солнечный города Золотое.