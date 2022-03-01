Обстрелы на Донетчине: Повреждены дома, о пострадавших пока неизвестно

Обстрелы населенных пунктов в Донецкой области. Фото: пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Российская армия продолжает совершать военные преступления в Украине. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



По его словам, сегодня утром россияне совершили обстрелы на Светлодарском, Авдеевском и Очеретинском направлениях.



В Светлодарской громаде под ударом оказалось Луганское. О пострадавших пока неизвестно, в одном доме повреждены крыша и окна.



В Авдеевской громаде обстреляны Опытное и Авдеевка. В Опросном один раненый, уже в больнице. В Авдеевке нанесены серьезные повреждения одной из улиц, однако без жертв. Местные жители отказываются эвакуироваться.



В Очеретинской громаде оккупанты нанесли авиаудар по Желанному. Пострадавших нет, но точно повреждена линия электропередач. Остальные повреждения уточняются.

«Следим за развитием событий, документируем все военные преступления россиян. Смерть русским оккупантам!» — написал Кириленко.