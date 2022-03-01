19-22 года: В СБУ назвали средний возраст солдат, которых Россия отправила на войну

Средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену, — 22, 21, 20, 19 лет. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.



Они уверяют, что их обманным путем отправили в Украину, как «пушечное мясо», а они не хотели воевать.



Солдаты сообщают родителям, что в плену к ним относятся гуманно, им дают еду и оказывают медицинскую помощь.



«Мы поступили, как немцы, которые напали на мирных людей», — говорит один из пленных.



«Не отпускайте сюда детей. Соберитесь лучше и идите на Путина, это из-за него все», — призывает другой россиянин.



«Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной, будет наказан. И попасть в плен — это еще лучший сценарий для российских оккупантов», — подчеркивают в СБУ.