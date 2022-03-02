Кремль отправил Януковича в Минск и хочет объявить «президентом Украины» – УП

Беглый президент Виктор Янукович в настоящее время находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в украинской разведке.



По информации источника, согласно одному из сценариев Януковича попытаются объявить «президентом Украины» там.



Имеющиеся данные свидетельствуют, что Кремль, возможно, готовит какую-либо информационную операцию или акции по возвращению в Украину экс-президент. Вполне вероятно, что готовятся публикации уже в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.