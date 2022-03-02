«Феерическая история»: У Зеленского прокомментировали слухи о «Януковиче в Минске»

Намерение Кремля сделать беглого президента Виктора Януковича «президентом Украины» доказывает тотальное незнание Россией реальных настроений в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УП.



«В столь феерической истории с „Януковичем в Минске“ важны несколько аспектов. Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой-то „возможности“ в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине.

Полное отсутствие понимания, что это за страна. Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было — отсюда столь убийственные решения. Из этого же ряда — пропагандистские рассказы о „массовой встрече российских танков цветами“.



На самом же деле никаких, даже единичных „встреч“ нет — только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами.



Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине.



Второй аспект этой дивной истории состоит в том, что Янукович — это же абсолютный „политический труп“. Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определённо спровоцирует только ещё большее сопротивление», — сказал Подоляк.



Кроме того, он отметил, что подобный эффект вызывают личности кума Путина Виктора Медведчука и еще одного пророссийского политика — Евгения Мураева. По утверждению Подоляка, эти персоны «полностью несовместимы с украинским контекстом».

Беглый президент Виктор Янукович в настоящее время находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в украинской разведке.