Россия постепенно снижает требования в переговорах - Арестович

Россия на переговорах с Украиною постепенно снижает требования. Ее делегация уже не говорит о «денацификации» Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



«Россияне постепенно снижают условия. Вчера был брифинг главы МИД России Сергея Лаврова, если внимательно послушать, то можно услышать, что они перестали говорить о денацификации. Они даже не говорили о нейтральном статусе. Сейчас главное — не размещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения», — сказал он.



Россия демонстрирует, что достичь политических целей военным путем у них не получается, считает Арестович.



Также он подтвердил, что сейчас стороны переговоров работают над созданием гуманитарных коридоров.

Украинская и российская делегации на переговорах 3 марта пришли к пониманию об обеспечении гуманитарных коридоров в наиболее обстреливаемых оккупантами населенных пунктах. При этом делегация Украины не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.