Итоги переговоров Украины и РФ: зеленый свет гуманитарным коридорам, переговоры продолжатся

Украинская и российская делегации на переговорах в четверг пришли к пониманию об обеспечении гуманитарных коридоров в наиболее обстреливаемых оккупантами населенных пунктах. При этом делегация Украины не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры», — говорится в совместном коммюнике по итогам переговоров.