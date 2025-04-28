Бойцы «Омеги» ликвидировали мастера спорта РФ. Фото: НГУ

Бойцы 5-го отдельного отряда специального назначения НГУ «Омега» ликвидировали мастера спорта России по лыжным гонкам, который воевал на стороне оккупантов. Об этом сообщил Центр специального назначения НГУ «Омега».



Во время штурма позиций противника спецназовцы снова захватили трофеи и документы.

Документ ликвидированного оккупанта. Фото: НГУ

«На этот раз среди документов нашли мастера спорта по лыжным гонкам. Умение быстро бегать ситуацию не спасло. Теперь он стал мастером спорта по недвижимости — вечная аренда в черноземе. За будущее нации!» — говорится в сообщении.



5-й отдельный отряд ЦСН НГУ «Омега» продолжает успешно ликвидировать оккупантов на фронте.

Ранее пилоты 2-го отдельного отряда ЦСН «Омега» Национальной гвардии Украины обнаружили квадроцикл с оккупантом и уничтожили его точным ударом.