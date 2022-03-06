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Ирпень остался без газоснабжения

06 марта 2022, 17:54

Ирпень остался без газоснабжения

Газоснабжение Ирпеня прекратилось из-за попадания боевого снаряда в газопровод. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулиба.

«Час тому мы вынуждены были отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод. Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население», – заявил глава ОГА.

Он отметил, что жители города могут обращаться за помощью по номеру: (044) 363 07 34.

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