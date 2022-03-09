Украина и Россия согласовали прекращение огня для эвакуации людей по шести коридорам

Украина и Россия согласовали маршруты эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду, 9 марта. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.



«Мы получили сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных нами маршрутов… Мы направили свое письмо в Международный Комитет Красного Креста (МККК) и в 9 часов утра происходит разговор нашего премьер-министра Шмыгаля Дениса Анатольевича с руководителем МККК Питером Майером о подтверждении такого согласования. Военные соглашаются прекратить огонь с 9 часов до 21 часа текущего дня», - сказал Верещук.



Режим прекращения огня и зеленые коридоры будут установлены на таких направлениях/маршрутах: Энергодар — Запорожье; Сумы — Полтава; Мариуполь — Запорожье; Волноваха — Покровск; Изюм — Лозовая; Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.