Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина и Россия согласовали прекращение огня для эвакуации людей по шести коридорам

09 марта 2022, 10:08

Украина и Россия согласовали прекращение огня для эвакуации людей по шести коридорам

Украина и Россия согласовали маршруты эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду, 9 марта. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

«Мы получили сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных нами маршрутов… Мы направили свое письмо в Международный Комитет Красного Креста (МККК) и в 9 часов утра происходит разговор нашего премьер-министра Шмыгаля Дениса Анатольевича с руководителем МККК Питером Майером о подтверждении такого согласования. Военные соглашаются прекратить огонь с 9 часов до 21 часа текущего дня», - сказал Верещук.

Режим прекращения огня и зеленые коридоры будут установлены на таких направлениях/маршрутах: Энергодар — Запорожье; Сумы — Полтава; Мариуполь — Запорожье; Волноваха — Покровск; Изюм — Лозовая; Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.

Еще по теме

Прочее
Эвакуация Война Россия-Украина
Места
Волноваха Изюм Сумы Мариуполь Ирпень Энергодар Буча Гостомель

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
10:26
Мариуполь остается в осаде, а в Марьинской громаде с начала суток идет бой
10:08
Украина и Россия согласовали прекращение огня для эвакуации людей по шести коридорам
09:47
Ребенок погиб в результате авианалета на село в Харьковской области
09:09
Генштаб рассказал о ходе оборонной операции ВСУ
08:55
Обстрел Северодонецка: 10 погибших и 10 пострадавших за вчерашний день
08:35
Сегодня будет продолжена эвакуация из Сум в Полтаву
08:07
За сутки в Ахтырке в ходе обстрелов погиб один человек, 14 получили ранения
00:20
Россия должна немедленно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя — Верещук
00:06
Зеленский: Мир не верит в будущее России
23:43
В Минобороны просят украинцев не писать в соцсетях об оружии и технике, переданных Украине
23:41
Российские войска обстреляли «Градами» гуманитарный конвой, который ехал в Мариуполь
23:08
Оккупанты нанесли авиаудары по Житомиру, Бориспольскому и Чугуевскому районам
22:48
Запад подготовит для Украины «план Маршалла» — Джонсон
22:23
Россия перебросила в Херсонскую область военный поезд с пулеметчиками ►
22:09
Лидеры ЕС проведут неформальный саммит о последствиях войны России против Украины
все новости
ВИДЕО
«Вышел в магазин за продуктами». Боевик «ЛНР» рассказал СБУ, что его мобилизовали прямо на улице
08 марта, 17:56
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
07 марта, 21:20
Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России
06 марта, 20:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция