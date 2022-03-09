Германия отказалась передавать истребители Украине

Германия не будет посылать истребители в Украину для помощи в защите от российского вторжения. Об этом заявил в среду канцлер Германии Олаф Шольц, передает CNN.



Выступая вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Берлине, Шольц сказал, что военное решение войны в Украине «не имеет смысла» и призвал к дипломатическому решению.



Германия предоставила гуманитарную помощь, оборудование и некоторые виды оружия, «но в остальном мы должны очень хорошо подумать о том, что мы делаем сейчас, и это, конечно, не включает истребители», — сказал он.



США также отклонили предложение Польши передать свои истребители МиГ-29 Соединенным Штатам для поставки в Украину. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем заявлении сказал, что Пентагон не считает предложение Польши «обоснованным».