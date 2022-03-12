Торговый порт Мариуполя не выходит на связь

Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила о потере связи с портовиками морского торгового порта «Мариуполь».



«Уже несколько дней, как мы потеряли какую-либо связь с нашими коллегами, азовскими портовиками. У нас нет информации, живы они. Надеемся, что так, молимся за это. Когда Украина победит, враг ответит за каждую отнятую жизнь, за каждую слезу наших женщин и детей», – говорится в сообщении на официальной странице АМПУ в Facebook.



Как сообщалось, восточные окрестности Мариуполя уже заняты россиянами.