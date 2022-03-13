Встреча Зеленского и Путина может пройти в обозримом будущем – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что встреча президентов Украины и России может состояться уже в обозримом будущем, с украинской стороны делают все, чтобы она состоялась как можно быстрее.



«Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три — нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не рушили нашу инфраструктуру», — сообщил Подоляк в эфире телемарафона в воскресенье.



По его словам, в настоящее время Украиной продолжается поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и наработка пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.



«Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора», — сказал он, добавив, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире, а со стороны России уже выразили готовность к прямой межпрезидентской встрече.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Израиль возможным местом для встречи с российским президентом с целью прекращения войны.