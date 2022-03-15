В Киеве из-за попадания боеприпаса горела девятиэтажка, один человек госпитализирован

Фото: ГСЧС

В результате попадания снаряда в Киеве горел жилой дом. Одного пострадавшего жителя дома госпитализировали. Еще один боеприпас попал в 2-этажный частный жилой дом на Осокорках. Об этом сообщили в ГСЧС.



«В Подольском районе Киева, в результате попадания боеприпаса в десятиэтажный жилой дом по ул. Мостицкой, произошло возгорание с 1 по 5 этажа. В 06:46 пожар локализован, а в 06:51 - ликвидирован», - говорится в сообщении.



Кроме того, в районе Осокорков на улице Садовой, в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.



Как сообщил «Киевский метрополитен», после обстрела взрывной волной повредило фасад станции метро «Лукьяновская». Поезда зеленой ветки пока не будут останавливаться на ней.

Фото: ГСЧС