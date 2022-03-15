У Рабиновича и его коллег по ОПЗЖ прошли обыски

Правоохранители провели обыски у народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



«В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнях и долларах, у народного избранника Виктора Черного — 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет», — говорится в сообщении.



Открыто уголовное производство по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

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