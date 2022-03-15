Оператор телеканала Fox News погиб при обстреле под Киевом

Оператор Fox News Пьер Закржевский погиб результате артиллерийского обстрела со стороны российских войск под Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала.



Ведущий Fox News заявил, что Закржевский работал вместе с журналистом телеканала Бенджамином Холлом, о ранении которого стало известно 14 марта. Их автомобиль попал под обстрел в Киевской области. Ведущий назвал 55-летнего Закржевского настоящей легендой и профессионалом, освещавшим войны в Ираке, Афганистане и Сирии.



Бенджамин Холл ранен. Врачам пришлось пришлось ампутировать часть голени. Также погибла и украинская журналистка Александра Кувшинова.



Ранее о гибели Закржевского и Кувшиновой сообщал советник главы МВД Антон Геращенко. По его информации, съемочная группа Fox News попала под минометный или артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов в районе села Горенка Киевской области.