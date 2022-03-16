В Запорожье из Мариуполя сегодня прибыло почти 4,4 тысячи человек

Почти 4,4 тысячи человек прибыли из Мариуполя в Запорожье, из них более 1 тысячи дети. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.



«Более 1 565 автомобилей прибыли сегодня из Мариуполя. Как сообщает Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета, 4 329 человек, среди которых 1 033 ребенка, уже в Запорожье», - говорится в сообщении.



Отмечается, что прибывшие получают необходимую помощь: горячее питание, медикаменты, продукты, медики осматривают пострадавших, а также оказывается психологическая помощь.



14 марта из блокадного Мариуполя начали выезжать люди на частных авто.