Россияне разбомбили в Мариуполе спорткомплекс, в котором находились беременные и дети

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Российские войска разбомбили в Мариуполе спорткомплекс «Нептун», где находились беременные женщины и мамы с маленькими детьми. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram-канале.



«Сегодня они нанесли авиаудар по бассейну «Нептун». Теперь там под завалами, среди прочих, беременные женщины и женщины с детьми. Это – чистый терроризм», – отметил он.



Кириленко также напомнил, что российские оккупанты из «Градов» обстреляли автомобильную колонну, которая шла из Мариуполя на Запорожье, ранив пятерых человек, включая ребенка, и о бомбардировке Драмтеатра, где скрывалось несколько сотен мариупольцев.



«Россияне уже сейчас начинают лгать, будто там был штаб полка "Азов". Но они и сами прекрасно знают, что там были только гражданские», - заявил глава Донецкой ОВА.