Запорожская АЭС уменьшила мощность из-за обстрелов

Мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС была уменьшена из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи АЭС - Каховская 750 кВ, обстрелянной 16 марта российскими войсками. Об этом сообщил «Энергоатом» в Telegram.



«16 марта 2022 года, в результате вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии из Запорожской атомной электростанции. Таким образом, из четырех высоковольтных линий рабочей осталась только одна. Следовательно, мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена. В настоящее время ремонт линии невозможен, поскольку в зоне повреждения продолжаются активные боевые действия», - сказано в сообщении.



Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены россиянами и уже 13 сутки находятся под их контролем. «Оккупанты продолжают подрывать на территории станции снаряды и мины, не разорвавшиеся во время обстрелов, но делают это в основном непосредственно на месте, где находят такие боеприпасы. То есть где угодно на территории площадки станции», - добавили в «Энергоатоме».

В компании заявили, что все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом.



При этом «все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков».



«Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате ядерная и радиационная безопасность - под угрозой», - подчеркивает «Энергоатом».



Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости.



«Энергоатом» также отчитался, что на 10:00 17 марта все четыре действующих АЭС Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.