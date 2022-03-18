За сутки оккупанты обстреливали 11 населенных пунктов на Донетчине, есть погибшие и раненые

За минувшие сутки российские военные обстреливали из реактивной и тяжелой артиллерии 11 населенных пунктов в Донецкой области, разрушены по меньшей мере 16 жилых домой и объектов инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Так, по информации полиции, под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Богоявленка, Новомихайловка, Степное, Ольгинка, Васильевка, Верхнеторецкое.



«Враг бил по городам и селам из реактивной и тяжелой артиллерии. Среди гражданских объектов, разрушенных РФ, - многоэтажные и частные дома, база отдыха, 11 магазинов и т.д», - говорится в сообщении.



Полиция информирует об открытии уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.